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Зеленский сделал жесткое заявление об убийстве военного медика в ООС

Комментариев: 7
Президент заявил о необходимости жесткого ответа "на подлые действия боевиков".
Зеленский заговорил о "жестком ответе" оккупантам
Зеленский заговорил о "жестком ответе" оккупантам
Фейсбук ОП

Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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“Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны“, - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вчерашнее убийство украинских военных, которые хотели забрать тело погибшего бойца с поля боя вблизи Зайцево, - “это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков“.

Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается, - отметил Владимир Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима “тишина“ по белым каскам и по медикам.

Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существования серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену “обещаниям“ той стороны, - подчеркнул Президент.

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По поручению Зеленского на место выехали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела погибшего бойца ВСУ в районе поселка Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму.

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Теги: медики, убийство, Донбасс, боевики, Зеленский, президент
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Комментариев (7)
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Zukoxress    14.07.2020, 19:41
Оценка:  +2
Zukoxress
Дарма ти не звертаєшся до лікаря по хворим довбешкам,телепню!Може він тобі допомі би.Але дуже сумніваюсь що в твоєму лісі взагалі є люди.)))))))))
Kolya1976    14.07.2020, 19:24
Оценка:  -2
Kolya1976
Шмаркля, іди і люто простукай .уєм по роялю мелодію "Нужно просто пєрестать стрєлять!".
Zukoxress    14.07.2020, 19:01
Оценка:  -9
Zukoxress
Зе,нужно просто соблюдать Минские соглашения,отвести войска,дать ЛДНР особый статус в составе Украины, провести там выборы...И тогда всё будет в порядке.
realМовчанюк    14.07.2020, 19:19
Оценка:  +1
realМовчанюк
коммент козла
CCS    14.07.2020, 19:21
Оценка:  -1
CCS
Оце ти сьогодні в ударє! Висєри Кисєльова на кожній новині по темі вбивства наших воїнів. Ще й українцем себе називаєш. Гидота кацапська, що ти верзеш? Тобі вже навіть Президент України сказав, що ви - воєнні злодії і ваше місце на параші, тож сиди у своєму брянському лісі і не базікай.
Zukoxress    14.07.2020, 19:24
Оценка:  -5
Zukoxress
Дурко,саме ці умови прописані у Минських домовленностях,які підписав твій хазяїн Шоколадний Педро.А я мешкаю в Україні і мені немає діла до твого брянського лісу.))))))))
CCS    14.07.2020, 19:32
Оценка:  +1
CCS
"Сцукохресс" сьогодні покидає лайно на вентилятор (шкода тільки, що на темі підлого вбивства українських воїнів кацапським непотрібом) і піде перед кавказцями пробачення просити. А завтра придумає нове собі погоняло і знову буде висєри писати. Дякую, що ти не даєш нам забути, які ви гниди!
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