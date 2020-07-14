Зеленский сделал жесткое заявление об убийстве военного медика в ООС

Президент заявил о необходимости жесткого ответа "на подлые действия боевиков".

Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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“Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны“, - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вчерашнее убийство украинских военных, которые хотели забрать тело погибшего бойца с поля боя вблизи Зайцево, - “это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков“.

Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается, - отметил Владимир Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима “тишина“ по белым каскам и по медикам.

Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существования серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену “обещаниям“ той стороны, - подчеркнул Президент.

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По поручению Зеленского на место выехали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела погибшего бойца ВСУ в районе поселка Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму.