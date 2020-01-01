В Винницкой области коронавирусом массово заболели медики и дети

Вспышка выявлена в медицинском центре, интернате и гимназии.

Больше всего среди заразившихся - врачей depositphotos.com

В Винницком региональном центре сердечно-сосудистой патологии заболело COVID-19 сразу 15 человек. Среди заразившихся – 9 медицинских сотрудников.

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Об этом сообщает пресс-центр местной обладминистрации.

В частности, инфекцию подхватил 1 врач, 6 медсестер, 2 санитара. Кроме того, заболело 6 пациентов.

В области очагом заболевания стал Тывровский областной дом-интернат для инвалидов и пожилых людей. Там нашли вирус у санитарки, а после еще у 7 членов персонала и 7 подопечных.

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При этом ни у кого из пациентов нет явных признаков инфекции. Сотрудники интерната лечатся амбулаторно под контролем медиков. Подшефные учреждения помещены в больницу.

Еще одним источником вспышки стала Брацлавская школа-гимназия. Там коронавирус обнаружили у 5 учащихся и 1 сотрудника. Детей обследовали в инфекционной больнице, осложнений не нашли.

Напомним, ранее мы писали, что Киев поставил абсолютный рекорд по числу новых больных за сутки.

