Депутат фракции "Голос" пойдет на выборы мэра Львова

Рущишин рассчитывает, что его кандидатуру на должность мэра Львова выдвинет городская конференция партии "Голос".

Ярослав Рущишин, депутат фракции “Голос“, планирует осенью нынешнего года участвовать в выборах мэра Львова. Об этом сегодня сообщает «Радио Свобода».

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Рущишин рассчитывает, что его кандидатуру на должность головы Львова выдвинет городская конференция партии “Голос“. Он отметил, что политическая сила, которую он представляет, приносит новое качество политики. Это же члены партии “Голос“ хотят сделать и в городском самоуправлении.

Народный депутат считает, что пора заканчивать со всеми “шоу и драками, которые у нас происходят“.

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Ярослав Рущишин избрали в украинский парламент девятого созыва по избирательному округу №117 (Львовская область), как беспартийного.

Напомним, что сегодня, 17 июля, партия “Голос“ и ее парламентская фракция объявили, что переходят в оппозицию к действующей власти. Они считают, будто Президент Владимир Зеленский изменил ценностям, которые декларировал.