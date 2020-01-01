В Крыму два водохранилища на грани высыхания

На данный момент пересохла часть Белогорского водохранилища, также активисты говорят о критической ситуации на Тайганском водохранилище.

В июле в Крыму значительно ухудшилось Состояние Белогорского водохранилища. После высыхания верховий водоема в мае, сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть рядом с плотиной. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что обычно многоводная река Биюк-Карасу, питающая Белогорское водохранилище, превратилась в ручей. Местные жители говорят, что такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

"Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформировавшаяся десятилетиями флора и фауна водоема. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водовод из Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы", – сообщил активист движения Свободный Крым из Белогорского района Решад Меметов.

По его словам, осенью будут все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище.

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Напомним, в конце июня для снабжения Симферополя начали откачивать воду из Ивановского водозабора.

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