Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Суммами выброс токсичного одоранта: Советуют не открывать окна

Комментариев: 1
В разных районах города слышен резкий неприятный запах.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Getty Images

Под Суммами произошел выброс токсичного одоранта, который имеет резкий неприятный запах. Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Журба.

Читай также: Германия и Испания отказываются от угля

Отмечается, что жители Сум еще вечером 19 июля жаловались в Facebook на неприятный запах в разных районах города.

По предварительной информации, около села Ганновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу. Это токсичное вещество 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания, - написал чиновник.

Читай также: Назван регион с самым чистым воздухом на планете

Он посоветовал горожанам закрыть окна и увлажнять воздух в помещении. В случае ухудшения самочувствия следует обращаться за помощью к врачу.

Напомним, появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами. По Европе относительно равномерно распределено загрязнение от ядерных испытаний - ветер разносил его в верхних слоях атмосферы.

Поделись:
Теги: загрязнение воздуха, Суммы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
WTF2wtf    20.07.2020, 12:10
Оценка:  +1
WTF2wtf
Где, блин????????
Под СуММами?

Писака запоребриковый из под Моссквы или из-под Хайбаровска?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь