Под Суммами выброс токсичного одоранта: Советуют не открывать окна

В разных районах города слышен резкий неприятный запах.

Под Суммами произошел выброс токсичного одоранта, который имеет резкий неприятный запах. Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Журба.

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Отмечается, что жители Сум еще вечером 19 июля жаловались в Facebook на неприятный запах в разных районах города.

По предварительной информации, около села Ганновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу. Это токсичное вещество 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания, - написал чиновник.

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Он посоветовал горожанам закрыть окна и увлажнять воздух в помещении. В случае ухудшения самочувствия следует обращаться за помощью к врачу.

Напомним, появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами. По Европе относительно равномерно распределено загрязнение от ядерных испытаний - ветер разносил его в верхних слоях атмосферы.