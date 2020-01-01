“На четверку”: Разумков оценил работу Рады

Спикер оценил работу парламента.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сегодня парламент работает хорошо, на "четверку" по пятибалльной системе оценивания.

Читай также: Худшее еще впереди – Разумков об экономическом спаде

Об этом Разумков заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

В частности, Разумков отметил, что народные депутаты работают "достаточно быстро" и "достаточно плодотворно", но не на все законопроекты хватает времени. Его спросили о том, как он оценивает работу монобольшинства и оппозиции.

Я думаю, что оценивать будете вы. Я думаю так: на четверку. Потому что сказать, что мы работали на отлично будет не правда, сказать, что мы работали плохо - тоже будет не правда. А 4-ка - это такая оценка, которая дает возможность... Я по 5-балльной системе - а то вы сейчас переведете в 12-балльную, а потом меня будут критиковать коллеги. Я еще по той системе, по которой я учился (смеется, - ред.). Я думаю, что четверка – это как раз оценка, которая дает возможность двигаться вперед, развиваться и в дальнейшем достигать оценки "отлично". Мне бы очень хотелось, чтобы Верховная Рада 9 созыва рано или поздно получила оценку "отлично" - причем не от главы Верховной Рады, а от украинских граждан, - сказал он.

Читай также: Появилась повестка дня внеочередного заседания ВР

При этом Разумков отметил, что предложение об отставке ни от президента, ни от Офиса президента ему не поступало.

Напомним, Разумков прокомментировал жалобы депутатов на маленькие зарплаты. Спикер уверен, что уровень зарплаты депутатов достаточно высокий.