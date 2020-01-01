К ослаблению карантина не готовы девять областей, - МОЗ
Минздрав рассказал детали ситуации в стране.
По состоянию на 26 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. Во многих регионах длительное время сохраняется тревожная динамика.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В частности, к ослаблению карантина не готовы:
- Винницкая область (динамика 21,63%);
- Волынская область (динамика 21,61%);
- Житомирская область (динамика 57,99%);
- Закарпатская область (загруженность коек 63,18%);
- Ивано-Франковская область (выявление 12,56%, динамика 24,06%);
- Львовская область (выявление 11,96%);
- Ровенская область (выявление 11,60%);
- Тернопольская область (выявление - 11,96%, динамика 87,74%);
- Черновицкая область (выявление - 11,27%, динамика 38,89%);
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Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:
- загруженности мест в больницах не больше чем 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.
Напомним, в Украине изменили протокол лечения коронавируса. Степанов рассказал, какие препараты добавились.