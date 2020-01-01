К ослаблению карантина не готовы девять областей, - МОЗ

Минздрав рассказал детали ситуации в стране.

По состоянию на 26 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. Во многих регионах длительное время сохраняется тревожная динамика.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, к ослаблению карантина не готовы:

Винницкая область (динамика 21,63%);

Волынская область (динамика 21,61%);

Житомирская область (динамика 57,99%);

Закарпатская область (загруженность коек 63,18%);

Ивано-Франковская область (выявление 12,56%, динамика 24,06%);

Львовская область (выявление 11,96%);

Ровенская область (выявление 11,60%);

Тернопольская область (выявление - 11,96%, динамика 87,74%);

Черновицкая область (выявление - 11,27%, динамика 38,89%);

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Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:

загруженности мест в больницах не больше чем 50%; проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения; процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%; динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Напомним, в Украине изменили протокол лечения коронавируса. Степанов рассказал, какие препараты добавились.