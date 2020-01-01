Почему врут ПЦР-тесты на COVID-19: Степанов дал ответ

Степанов рассказал, почему ПЦР-тесты иногда дают ложный результат.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что ПЦР-тесты на COVID-19 могут дать ошибочный результат.

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Об этом он рассказал на традиционном брифинге.

По словам Степанова, у инфицированного человека вирус присутствует в носоглотке, и когда берется мазок для теста, то в большинстве случаев обнаруживается заболевание.

Но в то же время, вирус может находиться в низших дыхательных путях, и в таком случае может быть ложно отрицательный результат, - отметил Степанов.

Кроме того, имеет значение квалификация специалистов, которые берут мазок.

Конечно, мы все люди, и такие же люди наши медицинские работники, - добавил он.

Также Степанов отметил, если у человека с отрицательным результатом теста есть симптоматика коронавирусной болезни, то ему делают или еще один ПЦР-тест, или используют метод ИФА.

У нас все четко прописано и регламентировано в алгоритмах тестирования, - заверил Степанов.

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Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, диагноз коронавирус подтвердился еще у 920 граждан Украины. При этом общее число заболевших достигло 64 849 человек.