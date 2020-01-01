На Днепропетровщине пенсионер погиб, спасая внучку

Мужчину унесло течением.

Купаться в том месте запрещено one.kr.ua

Инцидент произошел вечером 26 июля в Кривом Роге. Там 65-летний мужчина отдыхал с внучкой возле Гданцевской дамбы. В итоге отдых омрачила трагедия.

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Об этом сообщает местный “Первый Городской” портал.

Девочка купалась в реке и внезапно начала тонуть. Ее дедушка кинулся в воду. Пытаясь удержать ребенка, он позвал на помощь.

На крики прибежал парень. Он схватил школьницу и вынес на берег.

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В этот момент пенсионер скрылся под водой. Его тело нашли спасатели-водолазы только через несколько часов и направили на экспертизу.

Открыто уголовное дело с пометкой “несчастный случай”.

Отметим, что местным жителям не рекомендуют купаться в районе Гданцевской дамбы из-за сильного течения. Ранее там в водовороте утонули 10-летний школьник и 16-летний юноша.

Напомним, мы также сообщали, что в Одессе на пляже погиб 12-летний мальчик.

