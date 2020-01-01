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В Украине 919 новых случаев коронавируса: обновленные данные

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Всего в Украине более 66 тысяч больных.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на утро вторника, 28 июля, коронавирус подтвердился еще у 919 граждан Украины. При этом общее число заболевших достигло 66 575 человек. 

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Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

По данным ведомства, с начала пандемии в стране скончались уже 1 629 человек (за сутки + 13 человек). Выздоровело же 36 744 украинца (+ 622 за сутки).

Напомним, в Крыму пациент ударом ножа отправил врача в реанимацию. Прибывший на вызов врач скорой помощи не успел среагировать на удар ножом со стороны буйного пациента.

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Теги: коронавирус, вирус
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