Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Болгарии продлили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Комментариев: 0
Продление карантинных ограничений будет сопровождаться дополнительными мерами социальной поддержки, заверил премьер страны Бойко Борисов.
Режим чрезвычайной ситуации в Болгарии продлен на фоне массовых антиправительственных протестов
Режим чрезвычайной ситуации в Болгарии продлен на фоне массовых антиправительственных протестов
BGNES
 
Правительство Болгарии продлило на месяц, до 31 августа, режим чрезвычайной эпидемической ситуации в стране. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил премьер-министр Бойко Борисов на брифинге в Софии.
 
 
По его словам, соответствующие рекомендации представило министерство здравоохранения.
 
Борисов сообщил, что в связи с пандемией коронавируса правительство предлагает выделить 1,2 млрд болгарских левов на новые меры социально-экономической поддержки.
 
В частности, три месяца всем пенсионерам дополнительно будут выплачивать 50 левов. Выплаты работникам социальных служб, полиции и медикам увеличат на 30%.
 
Как сообщалось, в конце июня министерство здравоохранения Болгарии обязало всех граждан снова носить маски в закрытых помещениях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: эпидемия, Болгария, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь