В Болгарии продлили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Продление карантинных ограничений будет сопровождаться дополнительными мерами социальной поддержки, заверил премьер страны Бойко Борисов.

Режим чрезвычайной ситуации в Болгарии продлен на фоне массовых антиправительственных протестов BGNES

Правительство Болгарии продлило на месяц, до 31 августа, режим чрезвычайной эпидемической ситуации в стране. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил премьер-министр Бойко Борисов на брифинге в Софии.

По его словам, соответствующие рекомендации представило министерство здравоохранения.

Борисов сообщил, что в связи с пандемией коронавируса правительство предлагает выделить 1,2 млрд болгарских левов на новые меры социально-экономической поддержки.

В частности, три месяца всем пенсионерам дополнительно будут выплачивать 50 левов. Выплаты работникам социальных служб, полиции и медикам увеличат на 30%.

Как сообщалось, в конце июня министерство здравоохранения Болгарии обязало всех граждан снова носить маски в закрытых помещениях.

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