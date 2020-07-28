В Днепре мужчина избил ногами девушку на глазах у прохожих

Позднее выяснилось, что они являются сожителями.

В Днепре посреди улицы на глазах у прохожих мужчина избил женщину ногами. Запись инцидента с фрагментом избиения опубликовали очевидцы в социальных сетях.

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На записи видно, как мужчина толкает женщину на тротуар, а потом наносит ей удар ногой в голову. После такого удара женщина перестала двигаться. Один из прохожих возмутился таким избиением, но помочь ей не пытался. Остальные прохожие никак не отреагировали на лежащую женщину - просто проходили мимо.

В скором времени на произошедшее отреагировал мэр Днепра Борис Филатов.

Я не буду репостить видео, где подонок избивает ногами женщину на Европейском бульваре. Из личных средств объявляю вознаграждение тому, кто поможет идентифицировать падаль, изловить её и привлечь к ответственности. 25000 гривен гарантирую, - написал он на своей странице в Фейсбук.

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После обеда в областном управлении полиции Днепропетровщины отчитались, что уже поймали злоумышленника.

Инцидент, который сняли прохожие и выложили в Интернет, произошел около 9 утра 28 июля. Пострадавшую женщину с телесными повреждениями доставили в больницу Днепра. Сейчас она дает показания полицейским. Обидчиком оказался ее сожитель 1988 года рождения, - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге копы жестко задержали девушку. После появления в соцсетях шокирующего видео делом заинтересовались в ГБР.