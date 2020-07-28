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В Днепре мужчина избил ногами девушку на глазах у прохожих

Комментариев: 2
Позднее выяснилось, что они являются сожителями.
Злоумышленника уже задержали
Злоумышленника уже задержали
кадр из видео

В Днепре посреди улицы на глазах у прохожих мужчина избил женщину ногами. Запись инцидента с фрагментом избиения опубликовали очевидцы в социальных сетях.

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На записи видно, как мужчина толкает женщину на тротуар, а потом наносит ей удар ногой в голову. После такого удара женщина перестала двигаться. Один из прохожих возмутился таким избиением, но помочь ей не пытался. Остальные прохожие никак не отреагировали на лежащую женщину - просто проходили мимо.

В скором времени на произошедшее отреагировал мэр Днепра Борис Филатов.

Я не буду репостить видео, где подонок избивает ногами женщину на Европейском бульваре. Из личных средств объявляю вознаграждение тому, кто поможет идентифицировать падаль, изловить её и привлечь к ответственности. 25000 гривен гарантирую, - написал он на своей странице в Фейсбук.

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После обеда в областном управлении полиции Днепропетровщины отчитались, что уже поймали злоумышленника.

Инцидент, который сняли прохожие и выложили в Интернет, произошел около 9 утра 28 июля. Пострадавшую женщину с телесными повреждениями доставили в больницу Днепра. Сейчас она дает показания полицейским. Обидчиком оказался ее сожитель 1988 года рождения, - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге копы жестко задержали девушку. После появления в соцсетях шокирующего видео делом заинтересовались в ГБР.

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Теги: избил, Днепр, девушка, Филатов
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Комментариев (2)
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Antishka_Muha    28.07.2020, 14:44
Оценка:  -18
Antishka_Muha
Сожительствовать с такой мразью, как этот дегенерат, себе дороже. Что в голове у женщин?? Отмудохать урода надо, помимо штрафных санкций!
Antishka_Muha    28.07.2020, 14:58
Оценка:  -20
Antishka_Muha
А упоротая ботоферма всё так же программно накручивает минусы))) Вот что мне открылось) 00-2-16--25----0100--2018968--- ----------10-----12018968300--- --830020189683002018968-----700 ---21--201---252-9-0-1000961424 5615-12-2-------1---10-198-1-++ +1+22018968-------------22-++0- 0+++22242638384263838-0--
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