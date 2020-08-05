Участковых МВД сделают шерифами и будут содержать за счет громад

У Авакова рассказали о намечающихся нововведениях.

Шерифы-участковые будут закреплены за определенной громадой depositphotos.com

Полицейские громады могут вскоре появиться в правоохранительных органах Украины. Они будут работать по принципу шерифов.

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Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил советник главы МВД Владимир Мартыненко.

Планируется, что полицейские офицеры постепенно заменят участковых.

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Так называемые шерифы будут закреплены за определенной громадой. Они будут постоянно наблюдать за порядком на ее территории и смогут в любой момент прийти на помощь населению.

Взамен же громаде придется выделять часть средств на услуги шерифов.

Напомним, ранее мы писали, что у Авакова назвали условия для охраны пассажирских поездов.

