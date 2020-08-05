Участковых МВД сделают шерифами и будут содержать за счет громад
У Авакова рассказали о намечающихся нововведениях.
Полицейские громады могут вскоре появиться в правоохранительных органах Украины. Они будут работать по принципу шерифов.
Читай также: В США вновь разгорелись протесты после нового убийства полицией
Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил советник главы МВД Владимир Мартыненко.
Планируется, что полицейские офицеры постепенно заменят участковых.
Читай также: МВД заинтересовалось избиением модели в Турции
Так называемые шерифы будут закреплены за определенной громадой. Они будут постоянно наблюдать за порядком на ее территории и смогут в любой момент прийти на помощь населению.
Взамен же громаде придется выделять часть средств на услуги шерифов.
Напомним, ранее мы писали, что у Авакова назвали условия для охраны пассажирских поездов.