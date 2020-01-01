В Украине отменят военно-квартирную повинность при военном положении

В Кабмине хотят лишить военных права расквартировываться в домах граждан во время войны.

Кабинет министров предложил вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который отменит военно-квартирную повинность для физических и юридических лиц во время военного положения. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров в среду, 5 августа.

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“Предлагается исключить пункт 17 части первой статьи 8 Закона, что позволит военному командованию осуществлять меры правового режима военного положения, не используя при этом определенных этим законом полномочий военного командования по установлению военно-квартирной повинности и придерживаясь предписаний и положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека“, - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Сейчас по закону в случае введения военного положения военное командование, военные администрации и местные органы власти могут “устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений“.

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Проект закона, отменяющего эту повинность, был разработан Министерством обороны во исполнение резолюции Первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Украины от 07.08.2019 №47680/19/1-18 Степана Кубива.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отказалась сотрудничать с пограничниками СНГ. Кабмин утвердил выход Украины из очередного международного проекта, в котором участвует Россия.