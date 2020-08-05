Кабмин выделил 5,6 млн гривен на жилье для переселенцев

Дополнительно купят 18 квартир и один частный дом для внутренне перемещенных лиц.

5 августа Кабмин Украины утвердил распоряжение, которое предусматривает выделение 5,6 млн. гривен на покупку в 2020 году жилья внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

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За эти деньги купят жилье (18 квартир и один частный дом) для примерно 55 человек в Краматорске, Покровске и в Приморске.

Всего же в нынешнем году государство планирует купить жилье для 235 переселенцев из зоны ООС (66 квартир и 9 частных домов). На эти цели потратят около 20 млн. гривен.

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Деньги на жилье для переселенцев из зоны ООС выделяют даже другие страны.

Например, ранее стало известно, что Германия выделит нашей стране 25 млн. евро. Деньги предназначены на строительство жилья для внутренних переселенцев.