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Кабмин выделил 5,6 млн гривен на жилье для переселенцев

Комментариев: 1
Дополнительно купят 18 квартир и один частный дом для внутренне перемещенных лиц.
Жилье получат 55 человек
Жилье получат 55 человек
rian.com.ua

5 августа Кабмин Украины утвердил распоряжение, которое предусматривает выделение 5,6 млн. гривен на покупку в 2020 году жилья внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

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За эти деньги купят жилье (18 квартир и один частный дом) для примерно 55 человек в Краматорске, Покровске и в Приморске.

Всего же в нынешнем году государство планирует купить жилье для 235 переселенцев из зоны ООС (66 квартир и 9 частных домов). На эти цели потратят около 20 млн. гривен.

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Деньги на жилье для переселенцев из зоны ООС выделяют даже другие страны. 

Например, ранее стало известно, что Германия выделит нашей стране 25 млн. евро. Деньги предназначены на строительство жилья для внутренних переселенцев.

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Теги: жилье, внутренние переселенцы
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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    05.08.2020, 18:24
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Клоуны решили поиздеваться??? 5.6 млн = 200 000,да на эти деньги и одну семью не обеспечить жильём,особенно если жыли в частном хорошем доме!!!
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