В Офисе президента уверяют, что на этом настоял лично Зеленский.

Кабинет Министров Украины по настоянию Президента Владимира Зеленского принял решение о предоставлении адресной финансовой помощи к пенсии членам семей военнослужащих и добровольцев, погибших в зоне АТО/ООС. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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Глава государства подчеркнул, что в прежнем виде пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО/ООС было несправедливым. Существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех героев, которые погибли позже.

Я был в Луцке последний раз, и, скажу откровенно, было очень неприятно, когда одна мать говорит: “Неужели наши дети, погибли, защищая Украину, хуже тех детей, которые погибли сейчас, в 2019-2020 годах? Неужели это справедливо?“ Это очень несправедливо. Родители получали разные деньги. Я сказал, что я исправлю этот вопрос, и стал разговаривать с правительством. И я им очень благодарен, что они решили этот вопрос, - заявил Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что это решение будет распространяться на девять тысяч членов семей погибших военнослужащих.

У нас не бывает худших. Они все герои, они все для нас одинаковы. Мы все равно ими гордимся и одинаково им все благодарны за то, что они защищали нашу Украину, нашу территориальную целостность и наш суверенитет, - сказал Глава государства.

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По словам министра социальной политики Марины Лазебной, президент поручил оперативно решить вопрос пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в первые годы войны.

Это именно те военнослужащие, которые не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания. Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие – в полтора-два раза ниже, чем нынешние. Поэтому правительство нашло ресурсы и возможности решить этот вопрос и установило адресные доплаты к пенсиям, - отметила Лазебная.

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Министр заверила, что отныне наименьшая пенсионная выплата для членов семей погибших героев, где есть один нетрудоспособный, составит 7800 грн, если двое нетрудоспособных – 12200 грн, если трое – максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты – и за август, и за сентябрь, - подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе Зеленский, пообщавшись с ветеранами АТО, заявил, что чувствует себя униженным.