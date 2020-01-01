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В “арбузном” ДТП на Николаевщине в авто зажало пассажира

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Потерпевшего из машины вырезали спасатели.
Груз высыпался на обочину
Груз высыпался на обочину
mk.dsns.gov.ua/files

Авария произошла на территории села Нечаянное Николаевской области. Там у грузового авто Volvo, перевозящего арбузы, лопнуло колесо.

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Об этом сообщает пресс-центр регионального управления ГСЧС.

В результате машина вылетела на обочину и угодила в кювет. Арбузы высыпались из кузова.

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В покореженной кабине оказался зажат 66-летний пассажир. Его пришлось вырезать спасателям с помощью специнструментов.

Мужчина получил открытый перелом ноги, его госпитализировали.

При этом 32-летний водитель отказался ехать в больницу. Его состояние удовлетворительное.

Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области авто вылетело в подсолнухи, водитель погиб.

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Теги: ГСЧС, пассажир, авто, авария, ДТП, пострадавший, Николаевская область, грузовик, арбузы
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