Сейчас полицейские выясняют, что послужило мотивом убийства.

В Яготине убита 12-летняя девочка, подозревают ее 15-летнего приятеля

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В Яготине убита 12-летняя девочка, подозревают ее 15-летнего приятеля

Полиция Киевской области задержала несовершеннолетнего парня, который обосновано подозревается в причинении смерти 12-летней девочке. Об этом информирует пресс-служба регионального управления полиции.

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В 4 часа утра 10 августа полицейские получили сообщение о пропаже 12-летней жительницы города Яготин. Были сразу развернуты масштабные поиски, поднят по тревоге личный состав местного отделения полиции.

Также в поисках были задействованы руководство Главного управления полиции Киевщины, ювенальные полицейские, работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, кинологи, бойцы Национальной гвардии Украины, Отдел аероподдержки управления мониторинга и аналитического обеспечения Департамента патрульной полиции НПУ и общественность.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально точно восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей. Он пока задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Работники полиции устанавливают причины совершения тяжкого преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве женщина расчленила и пыталась сжечь знакомого. Полицейские случайно застали женщину за попыткой сжечь на костре части тела погибшего.