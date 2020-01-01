Звездный телеведущий попал в аварию в центре Одессы

Речь идет о популярной звезде телеэкрана Даниэле Салеме.

ДТП произошло на углу ул. Ришельевская и Успенская в центре Одессы. Там телеведущий Даниэль Салем проезжал на своем мотоцикле Harley Davidson и въехал в двигающийся впереди Chevrolet.

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Об этом сообщает 048.ua.

По словам очевидцев, машина резко затормозила на светофоре. В итоге шоумен не смог отреагировать вовремя и влетел в авто, помяв ему бампер.

Никто из учатсников аварии не пострадал. Транспортное средство Даниэля тоже осталось невредимым.

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Отметим, что Даниэль Салем – популярный телеведущий, в частности, он ведет передачу “Женитьба вслепую”. Также он известен участием в телевизионных шоу “Танцы со звездами” и “Голос страны”.

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