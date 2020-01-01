Активисты протестуют в Киеве возле посольства Беларуси уже третий день подряд в поддержку белорусских оппозиционеров.

Рядом с активистами находится большое число представителей полиции и спецслужб

Активисты вечером во вторник, 11 августа, собрались возле посольства Беларуси в Киеве с протестом против задержаний и применения силы в отношении участников акций оппозиции в Минске. Об этом сообщил телеграм-канал PavlovskyNews.

Активисты стоят возле здания посольства с фотографиями протестов в Минске и скандируют "Живе Беларусь!".

Вокруг находится большое число представителей полиции и спецслужб, к которым постоянно прибывает подкрепление на случай возможных провокаций.

Cмотрите фотогалерею: У посольства Беларуси в Киеве идут протесты

Активисты протестуют в Киеве возле посольства Беларуси уже третий день подряд.

Ранее депутаты Верховной Рады призвали власти Беларуси быть сдержанными в реакциях на протесты оппозиции против результатов президентских выборов.

Как сообщалось, сотрудники сил безопасности в Минске вечером во вторник, 11 августа, приступили к задержаниям участников акций протеста против результатов президентских выборов в Беларуси.

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