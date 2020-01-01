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Смертельная авария на Днепропетровщине: Погибших вырезали спасатели

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В результате происшествия скончалось двое.
Спасатели потушили газобалонную установку
Спасатели потушили газобалонную установку
dp.dsns.gov.ua

Разрушительное ДТП произошло в Кривом Роге Днепропетровской области. Там на ул. Колачевского не справился с управлением водитель Volkswagen Passat.

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Об этом сообщили в региональном управлении ГСЧС.

В результате машина вылетела с дороги и с разгону въехала в дерево на обочине. В аварии погибло двое: автомобилист 1956 года рождения и его пассажир.

Оба скончались на месте. Чтобы достать тела, спасателям пришлось гидравлическими ножницами срезать крышу авто.

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Бойцы ГСЧС перекрыли в машине газобалонную установку, не допустив пожара. К спасательной операции привлекалось 6 спасателей.

Машина оказалась покорежена
Машина оказалась покорежена
dp.dsns.gov.ua

Тела достали, сняв крышу авто
Тела достали, сняв крышу авто
dp.dsns.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что звездный телеведущий попал в аварию в центре Одессы.

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Теги: авария, Днепропетровская область, ДТП, машина, авто, Кривой Рог, ГСЧС, спасатели
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