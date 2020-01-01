Смертельная авария на Днепропетровщине: Погибших вырезали спасатели
Разрушительное ДТП произошло в Кривом Роге Днепропетровской области. Там на ул. Колачевского не справился с управлением водитель Volkswagen Passat.
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Об этом сообщили в региональном управлении ГСЧС.
В результате машина вылетела с дороги и с разгону въехала в дерево на обочине. В аварии погибло двое: автомобилист 1956 года рождения и его пассажир.
Оба скончались на месте. Чтобы достать тела, спасателям пришлось гидравлическими ножницами срезать крышу авто.
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Бойцы ГСЧС перекрыли в машине газобалонную установку, не допустив пожара. К спасательной операции привлекалось 6 спасателей.
Напомним, ранее мы писали, что звездный телеведущий попал в аварию в центре Одессы.