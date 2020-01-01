Кабмин одобрил отмену паспорта-книжечки

Паспорта старого образца выдавать больше не будут.

Кабмин одобрил проект закона “О паспорте гражданина Украины в форме книжечки“. Проект предусматривает постепенный вывод таких паспортов из обращения и замену на пластиковые карты. Соответствующее решение принято в среду, 12 августа, на заседании правительства, которое транслировалось онлайн.

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Согласно проекту закона, срок действия паспорта старого образца составляет:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет - до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что до дня вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотокарточка после достижения лицом 45-летнего возраста.

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Таким образом, при наступлении следующей даты, в которую нужно вклеить новое фото, паспорт в форме книжечки будет заменен на пластиковую карту. Новые паспорта по умолчанию будут выдать только в форме пластиковых карт.

Отметим, что вступить в силу эти изменения смогут лишь после того, как предложенный законопроект утвердит Верховная Рада и подпишет президент Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин введет уголовную ответственность за подделку документов.