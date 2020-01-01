Готовность регионов к смягчению карантина будут считать по-новому

Вместо четырех критериев Минздрав будет использовать только три.

Кабмин обновил критерии определения уровня эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19. Соответствующее решение правительство приняло в среду, 12 августа, на заседании, которое транслировалось в прямом эфире.

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Обновленные критерии Кабинету министров представил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что обновленная методика объединяет показатели количества новых случаев и динамику роста заболеваемости. Показатели количества заполненных пациентами с COVID-19 коек в медучреждениях и уровень тестирования останутся в методике в неизменном виде.

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Таким образом, уровень опасности будет определяться по трем критериям вместо четырех, как было ранее.

Степанов отметил, что обновленные показатели покажут, при каком уровне заболеваемости медицинская система может справляться с количеством заболевших COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав изменит критерии определения зон карантина. Предложение направлено на рассмотрение в Кабинет министров.