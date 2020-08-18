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Запрета на въезд хасидов в Украину нет — Еврейская община

Комментариев: 1
Анонсированные Кабмином ограничения для паломников не означают запрет на въезд в страну.
Ситуация с паломничеством хасидов всё еще не прояснилась
Ситуация с паломничеством хасидов всё еще не прояснилась
EPA/UPG

Вчерашнее решение Кабмина об ограничениях на паломничество хасидов в Умань не означает полный запрет для них на въезд в Украину. Об этом пишет ресурс JewishNews со ссылкой на Объединенную еврейскую общину Украины (ОЕОУ).

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“Стоит отметить, что в сообщении МВД нет ни одного слова о запрете на въезд иностранцам, а речь идет лишь о неких “технических ограничениях“, суть которых не объяснялась. Более того, по информации ОЕОУ, на данный момент технически запрет невозможно ввести, так как в Умани уже присутствует определенное количество паломников“, - говорится в заявлении общины.

ОЕОУ призывает хасидов дождаться официального постановления Кабинета министров Украины, а также разъяснений того, что будут собой представлять “технические ограничения“.

ОЕОУ призывает не спекулировать на сообщении МВД, так как во многих украинских СМИ появилась информация о том, что въезд запрещен, что вводит в заблуждение, - резюмировали в ОЕОУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин запретил паломничество хасидов в Умань. В МВД обещают принять меры к тому, чтобы паломники не могли попасть в Умань.

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Теги: хасиды, Умань, МВД, паломничество, Рош Ха-Шана
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Комментариев (1)
ЗЕленомойский    18.08.2020, 15:01
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Нужно сделать запрет на вьезд всех Иуд-паразитов. От них все страны мира плачут. Только воруют и обманывают. .
Мы ещё и скинемся на выезд ихних семей.
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