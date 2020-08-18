Запрета на въезд хасидов в Украину нет — Еврейская община

Анонсированные Кабмином ограничения для паломников не означают запрет на въезд в страну.

Ситуация с паломничеством хасидов всё еще не прояснилась EPA/UPG

Вчерашнее решение Кабмина об ограничениях на паломничество хасидов в Умань не означает полный запрет для них на въезд в Украину. Об этом пишет ресурс JewishNews со ссылкой на Объединенную еврейскую общину Украины (ОЕОУ).

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“Стоит отметить, что в сообщении МВД нет ни одного слова о запрете на въезд иностранцам, а речь идет лишь о неких “технических ограничениях“, суть которых не объяснялась. Более того, по информации ОЕОУ, на данный момент технически запрет невозможно ввести, так как в Умани уже присутствует определенное количество паломников“, - говорится в заявлении общины.

ОЕОУ призывает хасидов дождаться официального постановления Кабинета министров Украины, а также разъяснений того, что будут собой представлять “технические ограничения“.

ОЕОУ призывает не спекулировать на сообщении МВД, так как во многих украинских СМИ появилась информация о том, что въезд запрещен, что вводит в заблуждение, - резюмировали в ОЕОУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин запретил паломничество хасидов в Умань. В МВД обещают принять меры к тому, чтобы паломники не могли попасть в Умань.