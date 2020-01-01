Под Одессой показали порозовевший Куяльницкий лиман

Фото выложило местное издание.

Куяльницкий лиман близ Одессы окрасился в розовый цвет. Все из-за того, что увеличилась концентрация соли, которая привела к размножению микроорганизмов с цветным пигментом.

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Об этом сообщило местное СМИ 048.ua, показав фото.

Уточняется, что в последнее время Куяльник сильно обмелел, а вот соли в нем, наоборот, стало больше. Экологи говорят, что виной тому засуха и опасаются, как бы водоем вовсе не исчез. Сейчас его глубина достигает в среднем не больше 20 см.

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По их словам, пересыхающий водоем утрачивает лечебные свойства. Специалисты отмечают, что лиман нужно срочно наполнить пресной водой.

Экологи переживают, чтобы лиман не высох www.048.ua

Напомним, ранее мы писали, что на видео сняли коричневое море в Запорожской области.

