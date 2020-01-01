Под Одессой показали порозовевший Куяльницкий лиман
Куяльницкий лиман близ Одессы окрасился в розовый цвет. Все из-за того, что увеличилась концентрация соли, которая привела к размножению микроорганизмов с цветным пигментом.
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Об этом сообщило местное СМИ 048.ua, показав фото.
Уточняется, что в последнее время Куяльник сильно обмелел, а вот соли в нем, наоборот, стало больше. Экологи говорят, что виной тому засуха и опасаются, как бы водоем вовсе не исчез. Сейчас его глубина достигает в среднем не больше 20 см.
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По их словам, пересыхающий водоем утрачивает лечебные свойства. Специалисты отмечают, что лиман нужно срочно наполнить пресной водой.
Напомним, ранее мы писали, что на видео сняли коричневое море в Запорожской области.