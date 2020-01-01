Зеленский требует перезагрузить габаритно-весовой контроль на дорогах

Профильное ведомство – Укртрансбезопасность – не справляется со своими задачами и требует перезагрузки.

Министерство инфраструктуры должно внедрить систему автоматического габаритно-весового контроля на дорогах и перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), чтобы сохранить новые автодороги, которые сооружают в рамках Национальной программы “Большая стройка“. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область, информирует пресс-служба главы государства.

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“Мы знаем о большой проблеме – мы строим, в “товарищи“ из Укртрансбезопасности – не все, но в целом – они разрушают. Из-за того, что не контролируют перегруженные перевозки, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ. И эти грузовики разбивают новые, современные дороги, которые сейчас ремонтируют“, - сказал Президент.

По словам Главы государства, из-за отсутствия доверия к Укртрансбезопасности было принято временное решение о привлечении к габаритно-весовому контролю на дорогах представителей СБУ и Национальной полиции.

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Кроме того, как временная мера также были внедрены ограничения в связи с температурным режимом: когда температура воздуха достигает 28 градусов – грузовик останавливается в любой местности на любом участке дороги.

Поставлена ​​задача Министерству инфраструктуры перезагрузить Укртрансбезопасность. Мне кажется, здесь реформа очень проста: только человеческий фактор уйдет с дороги – всё с дорогами будет хорошо. Поэтому поставлена ​​задача внедрить автоматическую систему проверки и фиксации грузов. Она будет – шесть “пилотов“ мы уже сделали около Киева, - отметил Президент.

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В целом, по его словам, планируется закупить и установить 50-80 комплексов автоматического габаритно-весового контроля.

Я думаю, что только тогда это будет реформа, когда Укртрансбезопасность, и полиция, и Служба безопасности, которые сейчас помогают, уйдут с дороги и не будут этим заниматься (контролировать соблюдение весовых норм - ред.), - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский похвалил Запорожье за ремонт дорог. Сегодня Президент инспектирует объекты “Большой стройки“ в Запорожской области.