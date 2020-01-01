Убийство Шеремета: Стерненко подтвердил, что тоже фигурирует в деле

Активист уверен, что МВД использует дело Шеремета для массовой слежки за активистами.

Активист одесского Евромайдана Сергей Стерненко, которого полиция подозревает в убийстве напавшего на него человека, также является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сам активист сообщил на своей странице в Facebook.

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“Издание Бабель обнародовало информацию о том, что в деле Шеремета фигурирует и мой мобильный телефон. Я выяснил детали и подтверждаю эту информацию. Следователи полиции в рамках производства по убийству Шеремета брали разрешения на прослушивание и слежку за очень многими людьми. И это вообще никак не касалось самого убийства Шеремета“, - написал Стерненко.

По его словам, правоохранители в материалах дела указали, что десятки активистов со всей страны могут быть причастны к убийству Шеремета. Учитывая это, активист сделал вывод, что дело об убийстве журналиста используется силовиками для незаконной слежки за гражданами.

Полиция незаконно прослушивает нас. Полиция вмешивается в нашу жизнь, потому что мы не нравимся Авакову, - отметил Стерненко.

По его мнению, правоохранители использовали дело Шеремета “для собственных нужд“.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергею Стерненко вручили обвинительный акт. Рассматривать дело будет одесский суд, но активист хочет переноса слушаний в Киев.