Ссора в одесском баре закончилась кровавыми разборками

Один из посетителей пырнул второго ножом. Пострадавшему оказывали помощь в больнице.

Хулигану грозит до 7 лет тюрьмы od.npu.gov.ua/

Инцидент произошел в Одессе. Там в баре повздорили посетители.

Читай также: В Кривом Роге мужчина подорвал гранатой знакомых

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

В итоге словесный конфликт перерос в драку. На пике противостояния 32-летний клиент заведения схватил нож и ударил им 29-летнего оппонента.

Читай также: В зоне ООС погиб украинский офицер

Пострадавший получил колото-резаное ранение в шею. Его госпитализировали. Однако все обошлось, и потерпевшего отпустили после оказания первой помощи.

Его обидчика забрали в отделение полиции. Ему объявили о подозрении. За хулиганство мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Сейчас он помещен под стражу. Ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве мужчина заступился за девушку и получил ножом в живот.

