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МОЗ инициирует введение штрафов за отсутствие маски

Комментариев: 5
Соответствующий законопроект был подан в Раду еще в середине лета. Степанов призывает депутатов его срочно рассмотреть.
За не ношение маски хотят ввести штраф до 225 грн
За не ношение маски хотят ввести штраф до 225 грн
depositphotos.com

Глава Минздрава Максим Степанов призвал Верховную Раду рассмотреть законопроект об усилении ответственности за отсутствие маски.

Об этом он сказал на брифинге в субботу, 31 октября.

В Украине слабая система контроля. Понимая это, еще в июле правительство подало в Верховную Раду законопроект об ужесточении наказания за несоблюдение противоэпидемических мероприятий, а именно - относительно ношения масок. Этот законопроект еще не рассмотрен. Призываю депутатов проголосовать за него на следующей пленарной неделе, - сказал Степанов.

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Руководитель МОЗ отметил, что документом предусмотрено введение штрафа за отказ носить маску в общественном месте или транспорте в размере от 170 до 225 грн.

По мнению главы Минздрава, принять изменения нужно поскорее, так как нарушения правил могут повлечь падение медицинской системы. Контроль за соблюдением норм возложат на местные органы власти, Нацполицию и Госпотребслужбу.

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Отметим, сегодня, 31 октября в Украине установлен очередной коронавирусный антирекорд - суточный прирост составил почти 8,8 тысяч случаев. Накануне также сообщалось, что в Украине нет регионов, готовых смягчить карантин.

Напомним, ранее мы писали, что в харьковской больнице массово увольняются медработники.

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Теги: Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине, маска, карантин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Trillioner    31.10.2020, 14:52
Оценка:  -2
Trillioner
Да, украинцы дебилы конченны. Им насрать на себя и других. А ты, тварь, степанов, закрой свое рыло и не будораж страну. Вы, суки у власти дебилоиды задолбали. Всех и все стращаете, а сами в жиру катаетесь. Всех вас педиуов мочить надо.
dron29    31.10.2020, 14:55
Оценка:  +3
dron29
вы уже писать не можете - пора поспать))
Брюква_и_Клюква    31.10.2020, 15:15
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Ты, мокша сизоносый, как бы правильную вещь написал, но первыми четырьмя словами себя выдал. Кстати, твой ник верно пишется Trillionaire
dron29    31.10.2020, 14:44
Оценка:  +4
dron29
В нормальных странах за такое моментальная отставка - мудило без маски требует что бы все ходили в масках))
Jonas7    31.10.2020, 12:06
Оценка:  +11
Jonas7
170 грн за отсутствие маски, это отправит короновирус в глубокий нокаут без всяких карантинов/вакцин и тд. Как тебе такое, Илон Маск?
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