МОЗ инициирует введение штрафов за отсутствие маски

Соответствующий законопроект был подан в Раду еще в середине лета. Степанов призывает депутатов его срочно рассмотреть.

За не ношение маски хотят ввести штраф до 225 грн depositphotos.com

Глава Минздрава Максим Степанов призвал Верховную Раду рассмотреть законопроект об усилении ответственности за отсутствие маски.

Об этом он сказал на брифинге в субботу, 31 октября.

В Украине слабая система контроля. Понимая это, еще в июле правительство подало в Верховную Раду законопроект об ужесточении наказания за несоблюдение противоэпидемических мероприятий, а именно - относительно ношения масок. Этот законопроект еще не рассмотрен. Призываю депутатов проголосовать за него на следующей пленарной неделе, - сказал Степанов.

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Руководитель МОЗ отметил, что документом предусмотрено введение штрафа за отказ носить маску в общественном месте или транспорте в размере от 170 до 225 грн.

По мнению главы Минздрава, принять изменения нужно поскорее, так как нарушения правил могут повлечь падение медицинской системы. Контроль за соблюдением норм возложат на местные органы власти, Нацполицию и Госпотребслужбу.

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Отметим, сегодня, 31 октября в Украине установлен очередной коронавирусный антирекорд - суточный прирост составил почти 8,8 тысяч случаев. Накануне также сообщалось, что в Украине нет регионов, готовых смягчить карантин.

Напомним, ранее мы писали, что в харьковской больнице массово увольняются медработники.

