Хакеры атаковали сайт Конституционного суда

Сайт оставался недоступным некоторое время.

Хакеры атаковали и “сломали“ сайт Конституционного суда Украины. Подробности сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Гайовская. Её слова передают “Украинские новости“.

“Наш сайт взломали“, – заявила Гайовская.

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Подробности о хакерской атаке пресс-секретарь не сообщает. Однако известно, что ресурс перестал работать днём в понедельник, 2 ноября. Свою работу он возобновил вечером.

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Стоит отметить, что скандал с Конституционным судом начался 27 октября после того, как судьи отменили е-декларации. В ответ президент Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект, возобновляющий работу сайта с декларациями. Также власти планируют уволить судей.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоены конституционным кризисом в Украине.