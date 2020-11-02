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Хакеры атаковали сайт Конституционного суда

Комментариев: 1
Сайт оставался недоступным некоторое время.
Хакеры атаковали сайт Конституционного суда
Хакеры атаковали сайт Конституционного суда
Конституционный суд Украины / Facebook

Хакеры атаковали и “сломали“ сайт Конституционного суда Украины. Подробности сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Гайовская. Её слова передают “Украинские новости“.

“Наш сайт взломали“, – заявила Гайовская.

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Подробности о хакерской атаке пресс-секретарь не сообщает. Однако известно, что ресурс перестал работать днём в понедельник, 2 ноября. Свою работу он возобновил вечером.

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Стоит отметить, что скандал с Конституционным судом начался 27 октября после того, как судьи отменили е-декларации. В ответ президент Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект, возобновляющий работу сайта с декларациями. Также власти планируют уволить судей.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоены конституционным кризисом в Украине.

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Теги: Конституционный суд Украины, хакеры, хакерская атака, сайт
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    02.11.2020, 19:15
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Вопрос в том: почему резонансные законы КСУ рассматривает в закрытом режиме.
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