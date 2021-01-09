В Украине меньше 5 тысяч новых больных COVID-19
В Украине за сутки выявили 4846 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 1110015 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 9 января.
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При этом выздоровели уже 786306 человек (накануне - 7961), а скончались 19668 украинцев (накануне - 80).
Статистика коронавируса по регионам:
- Киев - 344
- Винницкая область - 61
- Волынская область - 108
- Днепропетровская область - 471
- Донецкая область - 189
- Житомирская область - 179
- Закарпатская область - 55
- Запорожская область - 456
- Ивано-Франковская область - 133
- Киевская область - 375
- Кировоградская область - 40
- Луганская область - 149
- Львовская область - 262
- Николаевская область - 416
- Одесская область - 299
- Полтавская область - 160
- Ровенская область - 80
- Сумская область - 160
- Тернопольская область - 70
- Харьковская область - 223
- Херсонская область - 44
- Хмельницкая область - 47
- Черкасская область - 353
- Черновицкая область - 147
- Черниговская область - 25
Ранее ВОЗ заявила, что большинство COVID-вакцин выкуплено. Препараты от коронавируса скупили богатые страны. В результате этого страны с низким и средним уровнем дохода получить доступ к вакцинам не могут.
Также сообщалось, что Шмыгаль просит ЕС помочь с COVID-вакциной. Украинский премьер просит Еврокомиссию помочь с доступом к вакцинам от коронавируса.
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