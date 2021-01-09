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В Украине меньше 5 тысяч новых больных COVID-19

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При этом выздоровели за сутки почти 8 тысяч украинцев. В то же время 80 человек скончались от коронавируса.
В Украине снова больше выздоровели, чем заболели коронавирусом
В Украине снова больше выздоровели, чем заболели коронавирусом

В Украине за сутки выявили 4846 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 1110015 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 9 января.

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При этом выздоровели уже 786306 человек (накануне - 7961), а скончались 19668 украинцев (накануне - 80).

Статистика коронавируса по регионам:

  • Киев - 344
  • Винницкая область - 61
  • Волынская область - 108
  • Днепропетровская область - 471
  • Донецкая область - 189
  • Житомирская область - 179
  • Закарпатская область - 55
  • Запорожская область - 456
  • Ивано-Франковская область - 133
  • Киевская область - 375
  • Кировоградская область - 40
  • Луганская область - 149
  • Львовская область - 262
  • Николаевская область - 416
  • Одесская область - 299
  • Полтавская область - 160
  • Ровенская область - 80
  • Сумская область - 160
  • Тернопольская область - 70
  • Харьковская область - 223
  • Херсонская область - 44
  • Хмельницкая область - 47
  • Черкасская область - 353
  • Черновицкая область - 147
  • Черниговская область - 25

Ранее ВОЗ заявила, что большинство COVID-вакцин выкуплено. Препараты от коронавируса скупили богатые страны. В результате этого страны с низким и средним уровнем дохода получить доступ к вакцинам не могут.

Также сообщалось, что Шмыгаль просит ЕС помочь с COVID-вакциной. Украинский премьер просит Еврокомиссию помочь с доступом к вакцинам от коронавируса.

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Теги: Минздрав, МОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ментосс    09.01.2021, 10:30
Оценка:  -22
Ментосс
Значит тестирований точно сделали меньше 15000.
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