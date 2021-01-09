В Украине меньше 5 тысяч новых больных COVID-19

При этом выздоровели за сутки почти 8 тысяч украинцев. В то же время 80 человек скончались от коронавируса.

В Украине снова больше выздоровели, чем заболели коронавирусом

В Украине за сутки выявили 4846 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 1110015 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 9 января.

Читай также: В больницах стало больше "тяжелых" пациентов с коронавирусом - Степанов

При этом выздоровели уже 786306 человек (накануне - 7961), а скончались 19668 украинцев (накануне - 80).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 344

Винницкая область - 61

Волынская область - 108

Днепропетровская область - 471

Донецкая область - 189

Житомирская область - 179

Закарпатская область - 55

Запорожская область - 456

Ивано-Франковская область - 133

Киевская область - 375

Кировоградская область - 40

Луганская область - 149

Львовская область - 262

Николаевская область - 416

Одесская область - 299

Полтавская область - 160

Ровенская область - 80

Сумская область - 160

Тернопольская область - 70

Харьковская область - 223

Херсонская область - 44

Хмельницкая область - 47

Черкасская область - 353

Черновицкая область - 147

Черниговская область - 25

Ранее ВОЗ заявила, что большинство COVID-вакцин выкуплено. Препараты от коронавируса скупили богатые страны. В результате этого страны с низким и средним уровнем дохода получить доступ к вакцинам не могут.

Также сообщалось, что Шмыгаль просит ЕС помочь с COVID-вакциной. Украинский премьер просит Еврокомиссию помочь с доступом к вакцинам от коронавируса.