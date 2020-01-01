На Ровенщине при столкновении с маршруткой погиб водитель авто
Авария с участием маршрутного такси и легкового автомобиля произошло вчера, 8 января, около 20 часов на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов в Костопольском районе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.
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Установлено, что в результате столкновения маршрутки сообщением Ровно-Костополь-Данчимост и автомобиля Volkswagen Golf погиб водитель легковушки. Предварительно известно, что травмы получил пассажир маршрутки, которого доставили в больницу.
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ровенского районного и областного управления полиции. Патрульные полицейские регулировали дорожное движение на этом участке дороги.
Все обстоятельства смертельной ДТП устанавливаются.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП на Хмельниччине погибла семейная пара, их ребенок пострадал.
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