Можно ли сделать COVID-прививку вне очереди: Ответ Минздрава

Платная вакцинация вне очереди будет доступна, но не сразу.

Платно сделать прививку от коронавируса вне государственной очереди вакцинации украинцы смогут не раньше июня. Об этом заявил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет “Эспрессо“.

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“Мы рассчитываем, что она (вакцинация - ред.) будет бесплатной для всех граждан Украины“, - отметил чиновник.

Вместе с тем, он не исключил, что со временем будет возможным вакцинироваться во внеочередном порядке на платной основе.

У нас есть четкие этапы – как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. В то же время мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть (здоровых – ред.) украинцев 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги, - добавил Ляшко.

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Но это можно будет делать не раньше, чем во втором полугодии 2021, поскольку сейчас все объемы выкуплены государством, и в негосударственных клиниках.

Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации - ред.) даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет – исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пятью этапам, - подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве назвали цель карантина в январе. В стране ожидается вспышка заболеваемости гриппом.