Можно ли сделать COVID-прививку вне очереди: Ответ Минздрава
Платно сделать прививку от коронавируса вне государственной очереди вакцинации украинцы смогут не раньше июня. Об этом заявил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет “Эспрессо“.
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“Мы рассчитываем, что она (вакцинация - ред.) будет бесплатной для всех граждан Украины“, - отметил чиновник.
Вместе с тем, он не исключил, что со временем будет возможным вакцинироваться во внеочередном порядке на платной основе.
У нас есть четкие этапы – как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. В то же время мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть (здоровых – ред.) украинцев 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги, - добавил Ляшко.
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Но это можно будет делать не раньше, чем во втором полугодии 2021, поскольку сейчас все объемы выкуплены государством, и в негосударственных клиниках.
Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации - ред.) даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет – исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пятью этапам, - подчеркнул Ляшко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве назвали цель карантина в январе. В стране ожидается вспышка заболеваемости гриппом.