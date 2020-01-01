Под Запорожьем мужчина изнасиловал 12-летнюю соседку

Обвиняемый заманил девочку в квартиру под выдуманным предлогом.

Под Запорожьем, в городе Васильевка, 42-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю соседку. Ребенку удалось вырваться из рук подозреваемого. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

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По имеющимся данным, инцидент произошел 9 января между 14:00 и 15:00. 12-летняя девочка позвонила в полицию самостоятельно, сообщив, что ее изнасиловал взрослый мужчина.

Считается, что это произошло в квартире обвиняемого. Он якобы позвал пострадавшую помочь ему. В это время мама девочки была на работе.

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В полиции отметили, что мужчина уже был задержан. Сейчас он находится в изоляторе. Правоохранители также провели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли вещдоки.

Стоит отметить, что если вину мужчины докажут, ему будет угрожать тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.

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