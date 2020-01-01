В Винницкой области ВАЗ с людьми слетел с моста и упал в реку

Пострадало пять человек.

ДТП произошло в Жмеринском районе Винниччины, на повороте к селу Алексеевка. Там авто ВАЗ 2105, двигаясь по мосту, врезалось в его бетонную конструкцию. В итоге после удара машина полетела вниз и упала в реку.

Читай также: Транспортный поток в Киеве увеличился почти на 5% за год

Об этом сообщает ГУНП в Винницкой области.

Уточняется, что в машине вместе с водителем ехало пять человек. Так, в салоне находились 24-летний, 28-летний, 46-летний мужчины, а также 18-летняя девушка. Все, включая 28-летнего автомобилиста из Могилев-Подольского района, получили травмы. Один пострадавший в тяжелом состоянии.

Читай также: Под Харьковом полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Людей с места аварии госпитализировали. Обстоятельства ЧП выясняют правоохранители.

У водителя отобрали образцы крови для экспертизы на наличие алкоголя. По предварительной информации, он не справился с управлением. Причины ДТП установят в ходе досудебного расследования. Открыто уголовное дело. За нарушение правил безопасности водителю может грозить до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области сгорел грузовик, который перевозил мебель.

