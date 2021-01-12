На Полтавщине подростки осквернили памятник жертвам войны

Малолетние вандалы надругались над монументом погибшим во Второй мировой.

В селе Яреськи Шишацкого района на Полтавщине неизвестные вандалы в ночь на 10 января надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне. Об этом информирует пресс-служба областного управления Национальной полиции.

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“Правонарушители разжигали у подножия памятника костер и навесили на голову памятника тряпку“, - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские установили участников правонарушения. Ими оказались двое местных несовершеннолетних. Сейчас с ними и их родителями работают следователи и ювенальная полиция.

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По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией части 2 статьи 297 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Умани ищут лиц, повредивших Обелиск воинам АТО. Также повреждена мемориальная стена воинов АТО.