Минздрав хочет продлить локдаун после 24 января

По словам главы МОЗ, из-за праздников карантин нужно продлять.

Министр здравоохранения Максим Степанов настаивает на продлении жесткого карантина и после 24 января. Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24“.

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Глава Минздрава заявил, что вместе с ведущими эпидемиологами Украины настаивает на продлении локдауна. И именно при таких обстоятельствах, как сейчас, подчеркнул он.

По словам Степанова, карантин нужно продлить из-за январских праздников, во время которых большое количество людей приняли участие в массовых празднованиях. Также люди ездили к родственникам, много перемещались.

Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа инфицированных COVID-19, - отметил министр здравоохранения.

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Также, добавил он, ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе. Поэтому очень важно на этом пике ликвидировать рост.

Степанов пояснил, что грипп передается так же, как и коронавирус, и эту болезнь можно предотвратить прекращением контактов между людьми. Потому что и грипп, и COVID-19 имеют одинаковые осложнения.

Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему, - подытожил глава Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Черновцов обратились к Зеленскому с просьбой об отмене карантина. В горсовете заявили об улучшении ситуации с COVID-19.