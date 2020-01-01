Главное 12 января: Продлить локдаун и диалог с Молдовой

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В МОЗ заявили, что локдаун в Украине надо продлевать, Зеленский принял в Украине президента Молдовы Санду, стороны договорились о сотрудничестве. Мы собрали важные события прошедшего дня.

Читай также: В Киеве подняли тарифы на тепло и горячую воду

Тотальный карантин могут продлить

Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что и после 24 января локдаун есть смысл продолжить. По его словам, люди отмечали праздники с массовыми гуляниями, встречами и путешествиями. Также министр отметил, что в этот период ежегодно происходят сезонные вспышки заболевания гриппом.

Президенты Украины и Молдовы встретились в Киеве

Майя Санду осуществила первый зарубежный визит на посту президента в Украину. Она заявила, что не боится называть Крым украинским, Владимир Зеленский оценил поддержку коллеги. Лидеры стран подписали двухсторонние документы о возобновлении диалога на высоком уровне. В частности, гаранты решили сотрудничать в сферах экономики, энергетики, а также построить трассу для активной торговли. Также Украина и Молдова планируют сотрудничать в борьбе с коронавирусом.

Читай также: Киев вошел в сотню самых зеленых мегаполисов мира

В Минэнерго предложили уменьшить газовые тарифы

Предложено с февраля ограничить стоимость газа для “уязвимых“ категорий населения уровнем “хаб минус“ с добавлением предельной наценки поставщиков и установить такую цену на год. Речь идет об уровне тарифа в 5356 грн за тысячу кубометров, то есть на 44% меньше, чем средняя цена в январе.

В Берлине состоялась встреча советников в “нормандском” формате

Во время переговоров лидеры стран нормандской четверки обсудили итоги выполнения соглашений парижского саммита, подписанных в декабре 2019 года. Стороны затронули все вопросы повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Ермак выразил Германии благодарность за организацию встречи, а также сказал о признательности партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины к установлению мира на Донбассе.

Читай также: В Киеве более чем в два раза вырос суточный показатель COVID-смертности

ЕМА намерено зарегистрировать уже третью вакцину от коронавируса

В Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) поступила заявка на временную регистрацию COVID-вакцины. Речь идет о препарате, разработанном британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Мир стал больше интересоваться зерном из Украины

В связи с запретом на экспорт зерновых Россией и Аргентиной в мире растет спрос на украинское зерно. Об этом заявили в Министерстве развития экономики. По мнению замминистра Тараса Качки, запрет на вывоз может создать дополнительное давление на стоимость и на количественный спрос на украинскую продукцию.

Напомним, ранее мы писали, что импортный газ подорожал до 200 долларов.

