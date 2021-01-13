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В Житомире протестующие перекрыли выезды из города

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Люди недовольны ростом тарифов на газ и электроэнергию.
В Житомире протестующие перекрыли выезды из города
© ukrinform.ru
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В Житомире протестующие перекрыли выезды из города
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В Житомире люди в знак протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию перекрывали улицу, заблокировав выезд из города. Об этом сообщает “Укринформ“.

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“Мы требуем проведения внеочередных сессий (местных советов – ред.) и подготовки обращений к Президенту, Кабинету Министров, Верховной Раде с требованием снизить тарифы на газ и электроэнергию“, - рассказал соорганизатор акции, председатель общественной организации “Полесский щит“ Сергей Ткачук.

По его словам, участие в акции принимают до 300 человек.

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Сначала люди собрались возле общеобразовательной школы №10 на Киевском шоссе. Там с ним пообщался заместитель председателя Житомирского областного совета Владимир Ширма. По его словам, облсовет соберет президиум и готов провести внеочередную сессию, чтобы принять обращение к центральной власти относительно роста тарифов.

После этого люди колонной отправились по Киевскому шоссе в направлении автовокзала, а полиция перекрыла движение транспорта из окружающих улиц. Впоследствии к пикетчикам приехал заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк, который заметил, что тарифы устанавливает не местная, а центральная власть.

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Участники акции пошли дальше и перекрыли движение на улице Киевской и выезды из нее в районе автовокзала. Это продолжалось около 15 минут. В настоящее время движение транспорта уже возобновлено, а пикетчики разошлись.

Акцию планируют повторить в пятницу, 15 января.

Напомним, ранее сообщалось, что Шмыгаль поручил разобраться с причинами протестов. Протесты могут проходить не только из-за высоких тарифов, считает премьер, но и “с целью политических манипуляций“, пишут СМИ.

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Теги: акция протеста, Житомир, тарифы, газ
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    13.01.2021, 15:57
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Как же так, мы же за Головолодьку 3ельцмана голосовали...
Залюбкы    13.01.2021, 14:49
Оценка:  -23
Залюбкы
Как же так?Мы же в Европу летим на всех парах!А в Европе исключительно европейские тарифы!
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