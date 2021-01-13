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На Запорожье неизвестная “чупакабра” уничтожает кроликов и кур

Комментариев: 1
Хищное существо убивает животных, но не ест их.
Неизвестное существо орудует ночью
Неизвестное существо орудует ночью
скрин с видео ТСН

В селе Беленькое на Запорожье уже неделю орудует неизвестный хищник. Он убивает домашних животных, пробираясь в клетки и хозпостройки.

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Об этом речь идет в сюжете ТСН.

Местные жители напуганы и не знают, что предпринять. Такого им еще видеть не приходилось. Существо орудует ночью, поймать его на горячем не получается. Люди даже подумывают, не чупакабра ли завелась в селе.

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Хищник срывает замки, прогрызает ограждения и через дырку попадает в вольеры с животными. Больше остальных страдают куры и кролики. У одного хозяина 20 кроликам “чупакабра” откусила головы.

При этом селян удивляет необычная манера ночного убийцы. Монстр не ест свою добычу и даже не уносит с собой. Он просто душит или перегрызает глотки животным, после чего бросает туши на месте преступления.

Напомним, ранее мы писали, что в Полтавской области мужчина убил “чупакабру“.

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Теги: чупакабра, животные, убийство, кролики, запорожье, видео
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Комментариев (1)
Michael2811    13.01.2021, 15:32
Оценка:  -23
Michael2811
Головы откусывает и не ест!!!! Что то напоминает!!!! Перепутала эта чубакабра кроликов с яблоками!!! Гг-г-г-г-г-г-г-г-Ы_Ы_Ы_Ы!
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