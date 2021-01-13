На Запорожье неизвестная “чупакабра” уничтожает кроликов и кур

Хищное существо убивает животных, но не ест их.

В селе Беленькое на Запорожье уже неделю орудует неизвестный хищник. Он убивает домашних животных, пробираясь в клетки и хозпостройки.

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Об этом речь идет в сюжете ТСН.

Местные жители напуганы и не знают, что предпринять. Такого им еще видеть не приходилось. Существо орудует ночью, поймать его на горячем не получается. Люди даже подумывают, не чупакабра ли завелась в селе.

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Хищник срывает замки, прогрызает ограждения и через дырку попадает в вольеры с животными. Больше остальных страдают куры и кролики. У одного хозяина 20 кроликам “чупакабра” откусила головы.

При этом селян удивляет необычная манера ночного убийцы. Монстр не ест свою добычу и даже не уносит с собой. Он просто душит или перегрызает глотки животным, после чего бросает туши на месте преступления.

Напомним, ранее мы писали, что в Полтавской области мужчина убил “чупакабру“.

