На Запорожье неизвестная “чупакабра” уничтожает кроликов и кур
В селе Беленькое на Запорожье уже неделю орудует неизвестный хищник. Он убивает домашних животных, пробираясь в клетки и хозпостройки.
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Об этом речь идет в сюжете ТСН.
Местные жители напуганы и не знают, что предпринять. Такого им еще видеть не приходилось. Существо орудует ночью, поймать его на горячем не получается. Люди даже подумывают, не чупакабра ли завелась в селе.
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Хищник срывает замки, прогрызает ограждения и через дырку попадает в вольеры с животными. Больше остальных страдают куры и кролики. У одного хозяина 20 кроликам “чупакабра” откусила головы.
При этом селян удивляет необычная манера ночного убийцы. Монстр не ест свою добычу и даже не уносит с собой. Он просто душит или перегрызает глотки животным, после чего бросает туши на месте преступления.
Напомним, ранее мы писали, что в Полтавской области мужчина убил “чупакабру“.