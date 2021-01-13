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Зеленский попросил COVID-вакцину у Португалии

Комментариев: 4
Президент Украины созвонился со своим коллегой в Португалии.
Зеленский созвонился с главой Португалии
Зеленский созвонился с главой Португалии
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза. Как сообщает президентская пресс-служба, лидеры обсудили важные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего активизацию торгово-экономического сотрудничества.

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“Я оптимистично смотрю на дальнейшее увеличение товарооборота наших государств“, - сказал Владимир Зеленский.

Президенты согласились, что важными сферами для сотрудничества Украины и Португалии является торговля, энергетика, космическая инфраструктура, цифровизация, научно-техническое сотрудничество и др.

Владимир Зеленский поднял вопрос солидарного распределения сертифицированной вакцины и возможности ее получения Украиной в ближайшее время.

Буду благодарен за содействие в предоставлении первых вакцин COVAX уже в январе-феврале, - сказал Глава Украинского государства.

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Отдельно президенты остановились на деле Игоря Гоменюка. Владимир Зеленский поблагодарил португальскую сторону за справедливую компенсацию и заботу о родных погибшего.

Мы уверены, что португальский сторона обеспечит полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в марте 2020 года, - отметил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский также поблагодарил за поддержку Португалией суверенитета и территориальной целостности Украины. Собеседники также обсудили дальнейшее взаимодействие на пути интеграции Украины в НАТО.

В заключение президенты обменялись приглашениями посетить страны друг друга.

Напомним, в марте прошлого года в аэропорту Лиссабона умер гражданин Украины. По данным португальской полиции, его убили таможенники. В результате скандала в отставку ушло руководство пограничной службы Португалии.

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Теги: Зеленский, президент Португалия, вакцина
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Комментариев (4)
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Зaлюбкы    13.01.2021, 18:46
Оценка:  -22
Зaлюбкы
На колени,смерд!Как челобитную одному из своих царей подаёшь!
ВасяизИваново    13.01.2021, 18:07
Оценка:  -22
ВасяизИваново
Ой падло, попрошайти! Или оцей вильна Украина! Позорище.
ЗаелоПластинку    13.01.2021, 18:39
Оценка:  -2
ЗаелоПластинку
По воровским меркам - да, позорище. Но это ваши, русские стандарты. В цивилизованном мире позором считается когда ты часики за 30килобаксов носишь, а народ, цитирую: " а я 10 тысяч пенсии получаю, два высших образования... Xyй без соли доедаю! Елочка мне нравится? Елочка, блядь, мне нравится?!!!
ЗаелоПластинку    13.01.2021, 18:40
Оценка:  -1
ЗаелоПластинку
А так, да, не украл, а попросил - позорище, конечно.
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