Зеленский попросил COVID-вакцину у Португалии

Президент Украины созвонился со своим коллегой в Португалии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза. Как сообщает президентская пресс-служба, лидеры обсудили важные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего активизацию торгово-экономического сотрудничества.

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“Я оптимистично смотрю на дальнейшее увеличение товарооборота наших государств“, - сказал Владимир Зеленский.

Президенты согласились, что важными сферами для сотрудничества Украины и Португалии является торговля, энергетика, космическая инфраструктура, цифровизация, научно-техническое сотрудничество и др.

Владимир Зеленский поднял вопрос солидарного распределения сертифицированной вакцины и возможности ее получения Украиной в ближайшее время.

Буду благодарен за содействие в предоставлении первых вакцин COVAX уже в январе-феврале, - сказал Глава Украинского государства.

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Отдельно президенты остановились на деле Игоря Гоменюка. Владимир Зеленский поблагодарил португальскую сторону за справедливую компенсацию и заботу о родных погибшего.

Мы уверены, что португальский сторона обеспечит полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в марте 2020 года, - отметил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский также поблагодарил за поддержку Португалией суверенитета и территориальной целостности Украины. Собеседники также обсудили дальнейшее взаимодействие на пути интеграции Украины в НАТО.

В заключение президенты обменялись приглашениями посетить страны друг друга.

Напомним, в марте прошлого года в аэропорту Лиссабона умер гражданин Украины. По данным португальской полиции, его убили таможенники. В результате скандала в отставку ушло руководство пограничной службы Португалии.