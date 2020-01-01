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В Минздраве пока не планируют продлевать локдаун

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За два дня взгляды руководства Минздрава радикально изменились.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
Фейсбук МОЗ

Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении строгого карантина после 25 января. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью “Интерфакс-Украина“.

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“МОЗ пока не будет настаивать на продолжении строгого карантина после 25 января“, - заявил он.

По словам Ляшко, Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и в дальнейшем перейти на адаптивный карантин, который будет применяться там, где будут локальные вспышки СOVID-19.

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В то же время он подчеркнул, что “есть определенные переменные, которые нельзя предусмотреть“ и учесть в прогнозах.

Напомним, ранее глава Минздрава заявлял, что хочет продлить локдаун после 24 января. По словам главы МОЗ, из-за праздников карантин нужно продлять.

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Теги: карантин, Минздрав, Виктор Ляшко, локдаун, коронавирус
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