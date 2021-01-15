Хватит всем: Украина подписала контракты на миллионы COVID-вакцин
Украина подписала контракты на миллионы доз COVID-вакцины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире “1+1“.
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По словам главы Кабмина, уже в ближайшее время украинской стороне будет передано более 8 млн доз препарата от коронавируса. Это произойдет в рамках международной программы COVAX.
“Украина фактически сегодня подписала контракты на очень много… это миллионы доз вакцины“, – отметил Шмыгаль.
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Премьер также добавил, что указанного количества COVID-препарата хватит, чтобы привить всех желающих уже в 2021 году.
Ранее сообщалось, что по словам Дениса Шмыгаля, маски и социальная дистанция будут действовать в Украине до конца года.