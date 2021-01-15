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Конец старым маршруткам: Новый закон изменит требования для автобусов

Комментариев: 1
Транспорт должен быть доступным для инвалидов и иметь трекеры.
Конец старым маршруткам: Новый закон изменит требования для автобусов
Конец старым маршруткам: Новый закон изменит требования для автобусов
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект №4583, который направлен на изменение требований для автобусов. Документ положит конец старым маршруткам. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По словам политика, проект закона позволит требовать от перевозчиков качественного обслуживания. Кроме того, он оставит в прошлом “старые и разваленные автобусы“.

Согласно документу, транспорт должен будет иметь трекеры и быть доступным для инвалидов. Если закон примут, конкурсы на маршруты будут проводить через систему ProZorro. Это создаст открытую и прозрачную конкуренцию, которая повысит качество.

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Примечательно, что именно органы исполнительной власти будут определять цену за обслуживаемые километры. Это обяжет перевозчиков установить не только трекеры, но и валидаторы для электронной оплаты, объяснил министр.

Ранее сообщалось, что ответственность за кнопкодавство в Верховной Раде могут усилить

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Теги: автобус, маршрутка, закон, Верховная Рада, Владислав Криклий
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Комментариев (1)
Виктор    15.01.2021, 15:12
Оценка:  -1
Виктор
Точно е банулись. Какие инвалиды ездят на маршрутках. Чтобы инвалиды ездили на маршрутках необходимо поменять жлобов-водителей маршруток.
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