Конец старым маршруткам: Новый закон изменит требования для автобусов

Транспорт должен быть доступным для инвалидов и иметь трекеры.

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект №4583, который направлен на изменение требований для автобусов. Документ положит конец старым маршруткам. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По словам политика, проект закона позволит требовать от перевозчиков качественного обслуживания. Кроме того, он оставит в прошлом “старые и разваленные автобусы“.

Согласно документу, транспорт должен будет иметь трекеры и быть доступным для инвалидов. Если закон примут, конкурсы на маршруты будут проводить через систему ProZorro. Это создаст открытую и прозрачную конкуренцию, которая повысит качество.

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Примечательно, что именно органы исполнительной власти будут определять цену за обслуживаемые километры. Это обяжет перевозчиков установить не только трекеры, но и валидаторы для электронной оплаты, объяснил министр.

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