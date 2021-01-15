Под Луганском взорвался газопровод – СМИ

Местным жителям отключили газоснабжение.

Под временно оккупированным Луганском взорвался газопровод. Об этом сообщает “РБК-Украина“, ссылаясь на сообщения местных жителей в соцсетях.

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По данным СМИ, взрыв произошел рано утром в пятницу, 15 января, возле села Глафировка. Местные жители стали свидетелями большого зарева. Оно разгоралось до 07:00.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия люди остались без газоснабжения. Ожидается, что газа не будет несколько дней.

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Оккупационные псевдовласти винят во взрыве газопровода украинскую сторону.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки оккупанты совершили шесть обстрелов, а также ранили одного защитника.