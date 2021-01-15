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Под Луганском взорвался газопровод – СМИ

Комментариев: 3
Местным жителям отключили газоснабжение.
Под Луганском взорвался газопровод – СМИ
Под Луганском взорвался газопровод – СМИ
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Под временно оккупированным Луганском взорвался газопровод. Об этом сообщает “РБК-Украина“, ссылаясь на сообщения местных жителей в соцсетях.

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По данным СМИ, взрыв произошел рано утром в пятницу, 15 января, возле села Глафировка. Местные жители стали свидетелями большого зарева. Оно разгоралось до 07:00.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия люди остались без газоснабжения. Ожидается, что газа не будет несколько дней.

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Оккупационные псевдовласти винят во взрыве газопровода украинскую сторону.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки оккупанты совершили шесть обстрелов, а также ранили одного защитника

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Теги: Луганск, оккупация, газопровод, взрыв, газоснабжение
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Комментариев (3)
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Strv-003-3    15.01.2021, 16:10
Оценка:  -24
Strv-003-3
Путен прекрати !!!
WTF2wtf    15.01.2021, 16:52
Оценка:  0
WTF2wtf
Ты чего истеришь,
трансвестит путинский многостаночный???
WTF2wtf    15.01.2021, 16:53
Оценка:  +1
WTF2wtf
вашему Хyйлу насрать на миллионы местных, как бы ты тут не прикалывалось дебильно со своим упоротым нацистским срачем, убогая шавка оккупантов ...
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