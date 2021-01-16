Сколько заработали Степанов и Ляшко: Озвучены цифры за декабрь

Глава Минздрава заработал в прошлом месяце больше 73 тыс. грн., его зам – около 54 тыс. Из этих сумм вычли налоги и сборы.

Министр здравоохранения Максим Степанов за декабрь заработал 73 230 грн.

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Об этом со ссылкой на данные МОЗ сообщило Слово и дело.

При этом чистыми на руки после налогов и сборов министру выдали 58 950 грн. В сумме учтены оклад и надбавки.

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Замминистра, главному санврачу Украины Виктору Ляшко за декабрь начислили 53 819 грн. А получил он 43 231 с учетом оклада, надбавок и командировочных.

Также стали известны размеры зарплат других замов Степанова за декабрь:

Ирина Садовяк – 48 тыс. 201 грн - по факту получила 38 тыс. 802 грн;

Ирина Микичак – 28 тыс. 390 грн - по факту получила 22 тыс. 854 грн;

Светлана Шаталова – 46 тыс. 868 грн – по факту получила 37 тыс. 729 грн;

Игорь Иващенко и Ярослав Кучер – по 48 тыс. 821 грн - получили по 39 тыс. 301 грн.

Напомним, ранее мы писали, что Степанов ответил Кличко, вернут ли малышей за парты в локдаун.

