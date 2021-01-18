Кабмин снизил цену на газ до 6,99 гривен за кубометр

Такие тарифы будут действовать до 31 марта 2021 года.

Кабинет министров Украины сегодня, 18 января, принял решение о снижении цен на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Цена за газ в размере 6,99 гривен за кубометр учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС.

Такие тарифы будут действовать с 1 февраля на период карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгля, установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб от той, которая была в 2018-2019 годах. Она составит примерно 40% от минимальной зарплаты.

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Премьер отметил, что если зимой 2018-2019 годов платежки за газ в среднем были на уровне 2,5-3 тысячи гривен, то теперь они будут примерно на 500 гривен меньше.

Ранее из-за повышения тарифов на газ во многих городах и регионах Украины состоялись акции протеста. В Житомире митингующие даже силой зашли в облсовет, чтобы власти обсудили с ними вопрос цен на газ и электроэнергию.