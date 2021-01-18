Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин снизил цену на газ до 6,99 гривен за кубометр

Комментариев: 1
Такие тарифы будут действовать до 31 марта 2021 года.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Кабинет министров Украины сегодня, 18 января, принял решение о снижении цен на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Читай также: В Украине продолжается тарифный протест

Цена за газ в размере 6,99 гривен за кубометр учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС.

Такие тарифы будут действовать с 1 февраля на период карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгля, установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб от той, которая была в 2018-2019 годах. Она составит примерно 40% от минимальной зарплаты.

Читай также: Кабмин и МВФ обсудили цену на газ: "Должны найти компромисс"

Премьер отметил, что если зимой 2018-2019 годов платежки за газ в среднем были на уровне 2,5-3 тысячи гривен, то теперь они будут примерно на 500 гривен меньше.

Ранее из-за повышения тарифов на газ во многих городах и регионах Украины состоялись акции протеста. В Житомире митингующие даже силой зашли в облсовет, чтобы власти обсудили с ними вопрос цен на газ и электроэнергию.

Поделись:
Теги: Кабинет Министров Украины, газ, тарифы, цена
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    18.01.2021, 11:00
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
"Не верю я в порядочность шута." (с)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь