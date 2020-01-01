Крещенские купания: Ляшко пояснил, как не заразиться COVID на праздник

Коронавирус "выходных" не берет, заявил политик.

Главный санврач Украины, а также замминистра здравоохранения, Виктор Ляшко пояснил, как не заразиться COVID во время крещенских купаний. Сообщение об этом политик опубликовал на своей странице в Facebook.

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Ляшко рассказал, что коронавирус на праздники “выходной“ не брал. Потому на крещенских купаниях необходимо придерживаться социальной дистанции.

Что касается людей, которые болеют, не только COVID-19, но и другими болезнями, то им лучше не нырять в холодную воду. По словам замминистра, при некоторых недугах это категорически запрещено.

Также Ляшко отметил, что одноразовое купание в ледяной воде не укрепит организм. Оно может быть полезно только в том случае, если закаляться систематично, каждый день.

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Тем, кто все же решил принять участие в крещенских купаниях, санврач советует купаться только в специальных местах, разминаться перед тем, как погрузиться в воду, делать это стоит медленно. Оставаться в холодной воде можно 3-5 секунд. Людям, которые закаляются годами, разрешается 1,5-2 минуты.

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