Крещенские купания: Ляшко пояснил, как не заразиться COVID на праздник
Главный санврач Украины, а также замминистра здравоохранения, Виктор Ляшко пояснил, как не заразиться COVID во время крещенских купаний. Сообщение об этом политик опубликовал на своей странице в Facebook.
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Ляшко рассказал, что коронавирус на праздники “выходной“ не брал. Потому на крещенских купаниях необходимо придерживаться социальной дистанции.
Что касается людей, которые болеют, не только COVID-19, но и другими болезнями, то им лучше не нырять в холодную воду. По словам замминистра, при некоторых недугах это категорически запрещено.
Также Ляшко отметил, что одноразовое купание в ледяной воде не укрепит организм. Оно может быть полезно только в том случае, если закаляться систематично, каждый день.
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Тем, кто все же решил принять участие в крещенских купаниях, санврач советует купаться только в специальных местах, разминаться перед тем, как погрузиться в воду, делать это стоит медленно. Оставаться в холодной воде можно 3-5 секунд. Людям, которые закаляются годами, разрешается 1,5-2 минуты.
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