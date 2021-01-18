Украина оплатит строительство моста в Молдову, - ОП

Речь идет о конструкции, которая станет частью скоростной трассы Киев-Кишинев.

Украину планируется соединить с Молдовой автомагистралью, по которой из Киева в Кишинев можно будет доехать за пять часов. Чтобы сократить маршрут, частью дороги сделают мост. Его строительство оплатит Украина.

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Об этом рассказал ТСН замглавы Офиса президента, нардеп от Слуги народа Игорь Жовква.

Уточняется, что мост хотят возвести через Днестр в районе Ямполь-Косэуць. О намерении построить его ранее заявил на встрече с президентом Молдовы Владимир Зеленский во время ее визита в Киев.

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По словам депутата, реализация проекта начнется совсем скоро. Украинская и молдавская стороны уже получили распоряжение президентов. На это выделят деньги из госбюджета.

Строительство всего мостового перехода будет осуществляться за счет Украины, - отметил Жовква.

Замглавы ОП добавил, что Киев достроит также часть трассы до моста. Большая часть этой дороги уже возведена и реконструирована. А Молдова, в свою очередь, достроит часть дороги к мосту на своей территории.

У них тоже готов отрезок этой трассы, поэтому проект является абсолютно осуществимым с вполне реалистичным финансированием, - подчеркнул Жовква.

Напомним, ранее мы писали, что названы масштабы Большой стройки на 2021 год.