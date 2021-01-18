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Украина оплатит строительство моста в Молдову, - ОП

Комментариев: 2
Речь идет о конструкции, которая станет частью скоростной трассы Киев-Кишинев.
Игорь Жовква
Игорь Жовква
facebook.com/igor.zhovkva

Украину планируется соединить с Молдовой автомагистралью, по которой из Киева в Кишинев можно будет доехать за пять часов. Чтобы сократить маршрут, частью дороги сделают мост. Его строительство оплатит Украина.

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Об этом рассказал ТСН замглавы Офиса президента, нардеп от Слуги народа Игорь Жовква.

Уточняется, что мост хотят возвести через Днестр в районе Ямполь-Косэуць. О намерении построить его ранее заявил на встрече с президентом Молдовы Владимир Зеленский во время ее визита в Киев.

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По словам депутата, реализация проекта начнется совсем скоро. Украинская и молдавская стороны уже получили распоряжение президентов. На это выделят деньги из госбюджета.

Строительство всего мостового перехода будет осуществляться за счет Украины, - отметил Жовква.

Замглавы ОП добавил, что Киев достроит также часть трассы до моста. Большая часть этой дороги уже возведена и реконструирована. А Молдова, в свою очередь, достроит часть дороги к мосту на своей территории.

У них тоже готов отрезок этой трассы, поэтому проект является абсолютно осуществимым с вполне реалистичным финансированием, - подчеркнул Жовква.

Напомним, ранее мы писали, что названы масштабы Большой стройки на 2021 год.

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Теги: стройка, мост, дорога, Молдова, трасса, строительство, Зеленский, Слуга народа, Жовква, ОП
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Комментариев (2)
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gdessaxx    18.01.2021, 15:40
Оценка:  -26
gdessaxx
Верное решение!Ведь на строительстве этого моста можно будет"накроить"гору бабла.
WTF2wtf    18.01.2021, 16:03
Оценка:  +6
WTF2wtf
Какое дело до этого шизоидному говномету-многостаночнику оккупантов из раши?
Ты дорогу нахyй типа забыло,
штатное быдло путинское???
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