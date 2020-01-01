Политики сняли поздравительный ролик, в котором прозвучала пикантная история.

В Борисполе мэру от Порошенко подарили шоколадку "Рошен" Кадр из видео

Подарок сделала якобы 90-летняя избирательница, которая приехала на избирательный участок на такси. Удивительную историю рассказал сам новоизбранный мэр.

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Новым главой Борисполя по итогам выборов стал кандидат от партии “Европейская солидарность“ Владимир Борисенко. За него проголосовали 28,41% избирателей. С победой Борисенко поздравил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Новоизбранный мэр также поблагодарил граждан, и рассказал необычную историю, которая приключилась с ним на выборах.

По словам Борисенко, на один из избирательных участков приехала бабушка, которой в этом году выполнится 90 лет.

“Она выпила лекарства, вызвала себе такси, не побоялась 20-градусного мороза, приехала на участок“, – рассказал мэр.

Пикантности этой истории придает тот факт, добавил политик, что она подошла к члену комиссии и попросила передать Борисенко подарок. Им оказалась шоколадка “Рошен“.

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Петр Порошенко отреагировал на историю удивлением и смехом. А Борисенко, держа в руках шоколадку, пообещал 90-летней бабушке, что не подведет.

Ранее сообщалось, что супруга экс-президента Марина Порошенко задекларировала почти $49 млн наличными.